Главный тренер «Барселоны», Ханси Флик, прокомментировал слухи о возможном уходе молодого полузащитника Дро Фернандеса.

Ханси Флик globallookpress.com

«Мы — "Барселона", одна из лучших команд мира. Мы предоставляем игрокам из академии Ла Масии возможность тренироваться, развиваться и играть с лучшими футболистами планеты. Мы верим в них и поддерживаем. Если кто-то хочет быть частью "Барселоны", он должен полностью посвятить себя клубу», — заявил Флик в интервью Diario Sport.

18-летний Дро Фернандес — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне он сыграл три матча за основную команду и не отметился голевыми действиями.