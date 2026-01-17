Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место на Кубке африканских наций — 0:0, 4:2 по пенальти.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.
В послематчевых пенальти точнее оказались нигерийцы — 4:2.
Результат матча
ЕгипетКаир0:0НигерияАбуджа
Египет: Мохамед Хани, Рами Рабиа, Зизо (Омар Мармуш 61'), Моханад Лашин, Мохамед Салах, Эмам Ашур, Трезеге Махмуд (Mahmoud Saber 60'), Мостафа Мохамед (Ибрахим Адель 73'), Oufa Shobeir, Hamdi Fathy, Khaled Sobhi
Нигерия: Стэнли Нвабили, Бруно Оньемаечи, Иго Огбу, Адесево Аджайи (Чидера Эджук 90'), Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Самуэль Чуквезе (Чидози Авазим 90'), Брайт Осави-Самуэль (Алекс Айуоби 65'), Пол Онуачу (Адемола Лукман 46'), Акор Адамс, Моузес Саймон
Жёлтые карточки: Пол Онуачу 39' (Нигерия), Моузес Саймон 45+1' (Нигерия), Иго Огбу 87' (Нигерия)
Нигерия стала бронзовым призером турнира. Решающий матч между Марокко и Сенегалом состоится завтра, 18 января.