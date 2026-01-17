Сборная Нигерии обыграла команду Египта в матче за третье место на Кубке африканских наций — 0:0, 4:2 по пенальти.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми голами.

В послематчевых пенальти точнее оказались нигерийцы — 4:2.

Результат матча

Египет Каир 0:0 Нигерия Абуджа

Египет: Мохамед Хани, Рами Рабиа, Зизо ( Омар Мармуш 61' ), Моханад Лашин, Мохамед Салах, Эмам Ашур, Трезеге Махмуд ( Mahmoud Saber 60' ), Мостафа Мохамед ( Ибрахим Адель 73' ), Oufa Shobeir, Hamdi Fathy, Khaled Sobhi

Нигерия: Стэнли Нвабили, Бруно Оньемаечи, Иго Огбу, Адесево Аджайи ( Чидера Эджук 90' ), Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Самуэль Чуквезе ( Чидози Авазим 90' ), Брайт Осави-Самуэль ( Алекс Айуоби 65' ), Пол Онуачу ( Адемола Лукман 46' ), Акор Адамс, Моузес Саймон

Жёлтые карточки: Пол Онуачу 39' (Нигерия), Моузес Саймон 45+1' (Нигерия), Иго Огбу 87' (Нигерия)