В пресс-службе испанского футбольного клуба «Севилья» опровергли информацию о возможном переходе защитника Кике Саласы в московский ЦСКА.  Об этом ранее сообщило издание «Чемпионат».

Кике Салас
Кике Салас globallookpress.com

«Сообщения о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера Саласы не соответствуют действительности», — заявили представители клуба «СЭ».

В текущем сезоне Кике Салас сыграл за «Севилью» десять матчей, забив один гол.  Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.  По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.