В текущем сезоне Кике Салас сыграл за «Севилью» десять матчей, забив один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

«Сообщения о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера Саласы не соответствуют действительности», — заявили представители клуба «СЭ» .

В пресс-службе испанского футбольного клуба «Севилья» опровергли информацию о возможном переходе защитника Кике Саласы в московский ЦСКА . Об этом ранее сообщило издание «Чемпионат».

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

