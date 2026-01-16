В пресс-службе испанского футбольного клуба «Севилья» опровергли информацию о возможном переходе защитника Кике Саласы в московский ЦСКА. Об этом ранее сообщило издание «Чемпионат».
«Сообщения о переговорах с ЦСКА по поводу трансфера Саласы не соответствуют действительности», — заявили представители клуба «СЭ».
В текущем сезоне Кике Салас сыграл за «Севилью» десять матчей, забив один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.