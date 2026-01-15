Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предположил, кто может возглавить «красных дьяволов» после того, как Майкл Каррик покинет пост наставника команды.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Я надеюсь, что у Майкла всё будет хорошо. Но нельзя допускать, чтобы Майкл оставался на этой должности и после окончания этого сезона, ради себя и клуба, даже если он выиграет все матчи.

Три главных претендента на эту должность — Тухель, Анчелотти и Почеттино. Они потенциально могут быть доступны после чемпионата мира. Чтобы сделать "Манчестер Юнайтед" привлекательным клубом для игроков, необходим тренер с именем, который подойдёт к делу серьёзно.

Если назначить молодого тренера, "Юнайтед" потеряет игроков. В любом случае "МЮ" потеряет много игроков, однако такой человек, как Анчелотти, мог бы привлечь новых футболистов», — приводит слова Невилла The Sun.

Ранее Каррик высказался о своем назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».