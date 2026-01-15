Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал продление контракта нападающего Ульви Бабаева с «бело-голубыми».

Ульви Бабаев globallookpress.com

«Логично ли было продлить контракт с Бабаевым? Да, конечно, воспитанник "Динамо", я считаю, должен дальше приносить пользу клубу. И на самом деле рано какие-то большие переходы делать, потому что он ещё в "Динамо" и не доказал, что он игрок основного состава», — цитирует Граната «Советский спорт».

Бабаев является воспитанником «Динамо». Всего за основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Ранее появилась информация, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».