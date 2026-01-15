Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о подписании хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Нам нужны лидеры на поле. И Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле.

У нас немного игроков, которые умеют говорить на поле. Наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он настоящий лидер. Конечно, есть Игорь Акинфеев, но он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнеров в атаке. Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года. Полузащитник будет выступать за армейскую команду под 6-м номером.