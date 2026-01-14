После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе. «Пиза» — на 14-й строчке с 22 баллами.

Неаполитанцы поразили ворота «Пармы» на 11-й минуте благодаря точному удару Скотта Мактоминея , но после просмотра VAR арбитр отменил гол.

«Наполи» сыграл вничью с «Пизой» (0:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.

