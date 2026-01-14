«Наполи» сыграл вничью с «Пизой» (0:0) в матче 16-го тура итальянской Серии А.
Неаполитанцы поразили ворота «Пармы» на 11-й минуте благодаря точному удару Скотта Мактоминея, но после просмотра VAR арбитр отменил гол.
Результат матча
НаполиНеаполь0:0ПармаПарма
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Паскуале Маццокки (Леонардо Спинаццола 59'), Матиас Оливера (Элиф Элмас 59'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг (Давид Нерес 59'), Маттео Политано (Антонио Вергара 79'), Расмус Хёйлунн
Парма: Филиппо Ринальди, Лаутаро Валенти, Алессандро Чиркати, Якоб Ондрейка (Адриан Бернабе 59'), Кристиан Ордоньес (Адриан Бенедычак 90'), Оливер Сёренсен (Эмануэле Валери 46'), Мандела Кейта, Науэль Эстевес, Патрик Кутроне (Матео Пельегрино 59'), Mariano Troilo (Энрико Дель Прато 69'), Sascha Britschgi
Жёлтые карточки: Давид Нерес 87' — Mariano Troilo 58', Sascha Britschgi 67', Филиппо Ринальди 81'
После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 40 очками в активе. «Пиза» — на 14-й строчке с 22 баллами.