Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Насколько Баринов — потеря для "Локомотива", покажут результаты, качество игры и его влияние на команду. То же самое касается и ЦСКА: как он впишется в середину поля, какую пользу принесёт. Сколько было таких случаев: казалось, что без этого игрока всё развалится. Но слаб тот коллектив, который теряет одного футболиста и не может выстроить новую командную конструкцию. Он вырос в клубной системе, являлся капитаном, старался вести команду к результату. Но это не значит, что без него коллектив не способен существовать», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.