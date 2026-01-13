Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением об уходе Хаби Алонсо с поста наставника «Реала».

«Увольнение Хаби Алонсо мне кажется неправильным. Клуб отстаёт на четыре очка в Ла Лиге, но всё ещё участвует в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Как тренер вы зависите только от зрелости совета директоров», — приводит слова Пеллегрини издание AS.

Ранее стало известно, что Альваро Арбелоа заменит Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала». .VrezNews1 /football/2026/01/13/alonco_interview/