Наставник «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команда заслуживала победы в игре 1/16 финала Кубка Франции против «Парижа» (0:1) и считает исход матча несправедливым.

Луис Энрике globallookpress.com

«Думаю, разобрать игру довольно просто. Мы провели полноценный матч. Мы играли блестяще, сделали все правильно. Мы, безусловно, заслуживали победы. Но это спорт, где все решают голы. Они забили, мы — нет. Такой уж футбол. Тем не менее я очень горжусь командой — как в целом, так и каждым игроком в отдельности. Результат? Это больно. Он кажется несправедливым. Но нам придется это проглотить. Желаю "Парижу" удачи в дальнейшем пути. Честно говоря, я доволен тем, что увидел на поле», — сказал Луис Энрике сразу после игры на пресс-конференции.

Напомним, что два последних года «ПСЖ» выигрывал Кубок Франции.