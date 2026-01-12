Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход Игоря Дивеева из «армейского» клуба в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«Для Дивеева "Зенит" — это шаг вперёд, поиграет в таком клубе Он просто ответил согласием на желание клуба.  Нормальный переход для нашего футбола.  Одни искали российского центрального защитника, другие — забивного нападающего.  Обмен на пользу всем, оба клуба выиграли.  Обмена бы не было, если бы не были заинтересованы все.

Надо понимать, что в "Зените" очень мало россиян, преобладает бразильская диаспора.  Переход Дивеева связан с новым лимитом.  В ЦСКА с лимитом всё приемлемо, хватает россиян.  Думаю, у "Зенита" уже все перспективные российские футболисты на карандаше.  Никто в РПЛ не сможет предложить условия на уровне "Зенита".  Но надо не забывать о том, что можно потерять игровую практику, переходя туда», — цитирует Кузнецова «Советский спорт».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года.  Всего за армейцев 26-летний футболист провёл 203 матча, забил 20 мячей и отдал пять голевых передач.

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит».  В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.