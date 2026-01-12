Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход Игоря Дивеева из «армейского» клуба в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Для Дивеева "Зенит" — это шаг вперёд, поиграет в таком клубе Он просто ответил согласием на желание клуба. Нормальный переход для нашего футбола. Одни искали российского центрального защитника, другие — забивного нападающего. Обмен на пользу всем, оба клуба выиграли. Обмена бы не было, если бы не были заинтересованы все.

Надо понимать, что в "Зените" очень мало россиян, преобладает бразильская диаспора. Переход Дивеева связан с новым лимитом. В ЦСКА с лимитом всё приемлемо, хватает россиян. Думаю, у "Зенита" уже все перспективные российские футболисты на карандаше. Никто в РПЛ не сможет предложить условия на уровне "Зенита". Но надо не забывать о том, что можно потерять игровую практику, переходя туда», — цитирует Кузнецова «Советский спорт».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. Всего за армейцев 26-летний футболист провёл 203 матча, забил 20 мячей и отдал пять голевых передач.

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.