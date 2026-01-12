Полузащитник Дмитрий Баринов начинает подготовку к возобновлению сезона в составе московского «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов globallookpress.com

Сейчас 29-летний игрок проходит вместе с другими железнодорожниками обязательный медосмотр в столичной клинике.

Баринов является капитаном «Локомотива» и ключевым футболистом. Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона и многие СМИ сообщали, что он ведет переговоры с ЦСКА, а с железнодорожниками не может договориться о новом контракте.

В этом сезоне на счету Баринова 24 матча, 3 забитых мяча и 7 голевых передач. После первой части сезона «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 37 очками.