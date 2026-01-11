«Ливерпуль» хочет купить полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема за 180 миллионов, по информации журналиста Экрема Конура. Английский клуб уже связался с «Реалом» и ищет нового лидера в центре поля, который сможет долгое время вести игру команды.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Первоначальная заявка «Ливерпуля» на покупку футболиста была отвергнута. Президент «Реала» Флорентино Перес и другие руководители клуба решительно против продажи, считая, что найти равноценную замену Беллингему невозможно.

Джуд Беллингем перешел в «Реал» в 2023 году. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.