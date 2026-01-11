Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о поражении от «Брайтона»(1:2) в Кубке Англии.

Даррен Флетчер globallookpress.com

«Смешанные впечатления от игры. Мы неплохо ее начали, но гол выбил нас из колеи. В перерыве я призвал футболистов быстрее перемещать мяч, а не просто действовать хладнокровно.

Когда мы отыграли один гол и счет стал 1:2, я подумал: вот оно! Болельщики были воодушевлены, энергия била ключом, но мы не смогли довести дело до конца и сравнять счет.

Думаю, уязвимость игроков была видна, но они должны отреагировать. Уверенность — один из важнейших компонентов в футболе, когда у тебя ее нет — нужно собраться, тогда она вернется. Все зависит от игроков, они должны сделать все, чтобы у них было за что бороться в этом сезоне. Команда достаточно хороша для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но нужно собраться», — цитирует Флетчера ВВС.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» покинул Кубок Англии и теперь будет выступать только в чемпионате страны.