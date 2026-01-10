В матче 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Хетафе» со счетом 2:1.
На 36-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Браиса Мендеса, но на 90-й минуте Хуанми сравнял счет. Однако на 96-й минуте Джон Арамбуру вновь вывел команду из Сан-Себастьяна вперед и принес ей победу.
Отметим, что россиянин Арсен Захарян весь матч провел на скамейке запасных.
Результат матча
ХетафеХетафе1:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Брайс Мендес 36' 1:1 Хуанми 90'
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Хуан Иглесиас (Исмаэль Бекуха 78'), Диего Рико, Аллан Ньом, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Марио Мартин (Jorge Montes Garcia 64'), Хавьер Муньос (Joselu Perez 78'), Адриан Лисо, Alejandro Mestanza (Хуанми 57')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Брайс Мендес (Лука Сучич 58'), Гонсалу Гуэдеш (Андер Барренечеа 58'), Карлос Солер (Пабло Марин 83'), Беньят Туррьентес (Йон Горротксатеги 65'), Такэфуса Кубо, Серхио Гомес (Айэн Муньос 84')
Жёлтые карточки: Аллан Ньом 22' — Хон Арамбуру 63'
«Хетафе» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры, «Реал Сосьедад» набрал также 21 балл и идет 10-м.