В матче 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Хетафе» со счетом 2:1.

На 36-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Браиса Мендеса, но на 90-й минуте Хуанми сравнял счет. Однако на 96-й минуте Джон Арамбуру вновь вывел команду из Сан-Себастьяна вперед и принес ей победу.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян весь матч провел на скамейке запасных.

Результат матча

Хетафе Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Сан-Себастьян

0:1 Брайс Мендес 36' 1:1 Хуанми 90'

Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Хуан Иглесиас ( Исмаэль Бекуха 78' ), Диего Рико, Аллан Ньом, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Марио Мартин ( Jorge Montes Garcia 64' ), Хавьер Муньос ( Joselu Perez 78' ), Адриан Лисо, Alejandro Mestanza ( Хуанми 57' )

Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль, Брайс Мендес ( Лука Сучич 58' ), Гонсалу Гуэдеш ( Андер Барренечеа 58' ), Карлос Солер ( Пабло Марин 83' ), Беньят Туррьентес ( Йон Горротксатеги 65' ), Такэфуса Кубо, Серхио Гомес ( Айэн Муньос 84' )

Жёлтые карточки: Аллан Ньом 22' — Хон Арамбуру 63'