Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Дивеев — российский защитник. Сейчас все топовые команды РПЛ держат курс на российских футболистов, потому что мы знаем, что скоро изменят лимит. Игорь — очень качественный футболист и хороший защитник, но у него бывают травмы. Семак прекрасно знает Дивеева и считает, что этот футболист усилит команду и игру в обороне.

В "Зените" много нападающих. Я считаю, если этот обмен произойдёт, мне кажется, "Зенит" усилит игру в обороне, а ЦСКА — игру в атаке. Лусиано Гонду — очень интересный и топовый нападающий, особенно для нашего чемпионата», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Гонду успешно провел медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

В настоящий момент «армейцы» ждут завершения перехода защитника Игоря Дивеева в «Зенит» в рамках обмена между клубами.