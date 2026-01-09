Центральный защитник «Зенита» Ваня Дркушич зимой может перейти в греческий ПАОК.

Ваня Дркушич globallookpress.com

Как сообщает «СЭ», питерский клуб получил официальный запрос по поводу трансфера 26-летнего словенца в размере 3 млн евро.

Оно не устроило руководство «Зенита», так как оно намерено выручить за Дркушича не менее 5 млн евро.

Дркушич выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт словенца с «Зенитом» до 2029 года.

После 15 туров ПАОК занимает третье место в чемпионате Греции с 35 очками. Сейчас его тренирует Марко Николич, который в РПЛ тренировал ЦСКА и «Локомотив».