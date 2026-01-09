Победа позволила Марокко пробиться в полуфинал Кубка Африки. Сильнейший в паре Алжир — Нигерия станет следующим соперником команды.

На 26-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Реала» Браим Диас , а на 74-й минуте хавбек ПСВ Исмаэль Сайбари установил окончательный результат на табло.

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Камеруна со счетом 2:0.

