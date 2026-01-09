В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Марокко победила команду Камеруна со счетом 2:0.
На 26-й минуте счет в игре открыл полузащитник «Реала» Браим Диас, а на 74-й минуте хавбек ПСВ Исмаэль Сайбари установил окончательный результат на табло.
Результат матча
КамерунЯунде0:2МароккоРабат
0:1 Браим Диас 26' 0:2 Исмаэль Сайбари 74'
Камерун: Дэвис Эпасси, Нуху Толо, Джуниор Чамадью (Эрик Эбимбе 24'), Махамаду Нагида, Артур Авом, Карлос Балеба (Франк Магри 77'), Дэнни Намасо (Карл Этта Эйонг 77'), Кристиан Мишель Кофане (Жан Онана 77'), Брайан Мбемо, Che Malone, Samuel Kotto
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Адам Масина, Наиф Агер, Ашраф Хакими, Браим Диас (Хамза Игаман 90'), Исмаэль Сайбари (Уссама Таргаллин 86'), Нейл Эль-Айнауи, Билаль эль-Ханнус (Софьян Амрабат 68'), Абде Эззальзули (Суфьян Рахими 86'), Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эн-Несири 67')
Жёлтые карточки: Артур Авом 9', Нуху Толо 39' — Билаль эль-Ханнус 50', Суфьян Рахими 88'
Победа позволила Марокко пробиться в полуфинал Кубка Африки. Сильнейший в паре Алжир — Нигерия станет следующим соперником команды.