Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу своей команды над «Лидсом» (4:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

Эдди Хау globallookpress.com

«Сложно подвести итог. Это был один из тех классических матчей, где, думаю, мы не играли на пределе своих возможностей, но проявили отличный характер, и в конце игра повернулась в нашу пользу, что для нас редкость. Здорово, что все сложилось именно так.

Это была не идеальная игра, есть над чем поработать, но главное — это настрой. Если проигрываешь, нужно иметь установку "никогда не сдаваться". В начале игры мы были немного вялыми, что удивительно. Мы разочарованы этим аспектом, но, возможно, пропущенный гол помог нам в этой игре, потому что дал нам цель, и мы играли немного свободнее.

Я рад, что Харви Барнс забил победный гол, это отличный момент для него. Он уже делал это за нас, но он этого заслуживает», — цитирует Хау Sky Sports.

«Ньюкасл» набрал 32 очка и занимает 6-е место в АПЛ.