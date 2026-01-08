Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу своей команды над «Лидсом» (4:3) в рамках 21-го тура АПЛ.

Эдди Хау
Эдди Хау globallookpress.com

«Сложно подвести итог.  Это был один из тех классических матчей, где, думаю, мы не играли на пределе своих возможностей, но проявили отличный характер, и в конце игра повернулась в нашу пользу, что для нас редкость.  Здорово, что все сложилось именно так.

Это была не идеальная игра, есть над чем поработать, но главное — это настрой.  Если проигрываешь, нужно иметь установку "никогда не сдаваться".  В начале игры мы были немного вялыми, что удивительно.  Мы разочарованы этим аспектом, но, возможно, пропущенный гол помог нам в этой игре, потому что дал нам цель, и мы играли немного свободнее.

Я рад, что Харви Барнс забил победный гол, это отличный момент для него.  Он уже делал это за нас, но он этого заслуживает», — цитирует Хау Sky Sports.

«Ньюкасл» набрал 32 очка и занимает 6-е место в АПЛ.