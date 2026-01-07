Бразильский футболист Неймар подписал новый контракт с «Сантосом», который будет действовать до конца 2026 года.

В январе прошлого года 33-летний Неймар вернулся в свой родной клуб после долгого отсутствия. Несмотря на то что он столкнулся с травмами и команда вылетела из бразильской Серии А, он помог «Сантосу» избежать понижения в классе в последних матчах сезона. Клуб занял 12-е место, набрав 47 очков.

В сезоне 2025/2026 Неймар сыграл 28 матчей за «Сантос», забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.