7 января на «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 21-го тура АПЛ, в котором «Ньюкасл» примет «Лидс». Начало встречи в 23:15 мск.
«Ньюкаслу» будет сложно продолжить свою победную серию. «Лидс» умеет навязывать борьбу. «Павлины» лишил очков «Ман Юнайтед», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Сандерленд».
Беспроигрышная серия «Лидса» длится уже 7 матчей. При этом «Ньюкасл» за многие годы редко побеждал «Лидс». Если брать АПЛ, то за 7 встреч у него только одна победа. Удастся ли гостям сегодня продолжить свою беспроигрышную серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Букмекеры дают 1.66 на победу «Ньюкасла» и 5.45 на победу «Лидса».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Ньюкасла» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.