6 января в Лондоне состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест». Поединок стартует в 23:00 мск.
Обе команды ведут борьбу за выживание и сегодняшний поединок позволит одной из команд улучшить свою ситуацию. «Вест Хэм» имеет 14 очков и занимает 18-е место. «Ноттингем Форест» с 18 баллами идет 17-м.
Таким образом, «Вест Хэм» в случае победы значительно увеличит свои шансы на то, чтобы покинуть зону вылета в следующем туре. При этом «молотобойцы» не побеждают уже 9 туров. «Лесники» тоже не блещут результатами, поскольку проиграли в 4 последних поединках турнира.
В прошлый раз «Вест Хэм» выиграл со счетом 3:0. Отдаст ли «Ноттингем» должок?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.
- Букмекеры дают 3.20 на победу «Вест Хэма», 2.33 — на победу «Ноттингем Форест».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Вест Хэма» со счетом 3:2.
Трансляция матча
