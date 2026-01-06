6 января в Лондоне состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Ноттингем Форест». Поединок стартует в 23:00 мск.

Обе команды ведут борьбу за выживание и сегодняшний поединок позволит одной из команд улучшить свою ситуацию. «Вест Хэм» имеет 14 очков и занимает 18-е место. «Ноттингем Форест» с 18 баллами идет 17-м.

Таким образом, «Вест Хэм» в случае победы значительно увеличит свои шансы на то, чтобы покинуть зону вылета в следующем туре. При этом «молотобойцы» не побеждают уже 9 туров. «Лесники» тоже не блещут результатами, поскольку проиграли в 4 последних поединках турнира.

В прошлый раз «Вест Хэм» выиграл со счетом 3:0. Отдаст ли «Ноттингем» должок?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

Букмекеры дают 3.20 на победу «Вест Хэма», 2.33 — на победу «Ноттингем Форест».

Искусственный интеллект предсказал победу «Вест Хэма» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.