Благодаря победе «Рома» набрала 36 очков. Команда Джан Пьеро Гасперини располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (17) — 16-й.

Эван Фергюсон открыл счет в этой игре на 14-й минуте, а Артем Довбик установил окончательный результат на 71-й минуте.

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде победила «Лечче» со счетом 2:0.

1.95

