В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде победила «Лечче» со счетом 2:0.
Эван Фергюсон открыл счет в этой игре на 14-й минуте, а Артем Довбик установил окончательный результат на 71-й минуте.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:2РомаРим
0:1 Эван Фергюсон 14' 0:2 Артем Довбик 71'
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Мохамед Каба (THorir Johann Helgason 75'), Юльбер Рамадани (Олаф Гортер 64'), Юссеф Мале, Ламек Банда (Конан Н’Дри 46'), Риккардо Соттиль (Сантьяго Пьеротти 56'), Франческо Камарда (Никола Штулич 64')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский, Даниэле Гиларди, Ману Коне, Бриан Кристанте, Никколо Писилли, Уэсли Франса, Эван Фергюсон (Константинос Цимикас 60'), Пауло Дибала (Матиас Соуле 79'), Стефан Эль-Шаарави (Артем Довбик 60')
Жёлтые карточки: Ламек Банда 5', Юссеф Мале 28', Киалонда Гаспар 86' — Бриан Кристанте 86'
Благодаря победе «Рома» набрала 36 очков. Команда Джан Пьеро Гасперини располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (17) — 16-й.