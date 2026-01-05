Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит полуфинал Суперкубка Испании 8 января, информирует The Athletic.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В этом матче королевский клуб сыграет с «Атлетико», а продет он в Джидде (Саудовская Аравия).

Ранее в СМИ прошла информация, что француз успеет восстановиться к этой игре, но травма оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Мбаппе уже пропустил матч Примеры с «Бетисом» 4 января.

В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.