Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит полуфинал Суперкубка Испании 8 января, информирует The Athletic.
В этом матче королевский клуб сыграет с «Атлетико», а продет он в Джидде (Саудовская Аравия).
Ранее в СМИ прошла информация, что француз успеет восстановиться к этой игре, но травма оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Мбаппе уже пропустил матч Примеры с «Бетисом» 4 января.
В другом полуфинале Суперкубка встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал турнира состоится 11 января.