Как сообщает бразильский журналист «Крузейро» сделал предложение «Зениту» по поводу трансфера полузащитника Жерсона.

За бывшего капитана «Фламенго» клуб Серии А готов заплатить 12 млн евро и отдать вдовесок защитника Джонатана Жезуса. По данным источника, «Зенит» вряд ли согласится на это предложение, так как считает его невыгодным для себя.

В составе питерцев Жерсон играет с лета 2025 года. Всего провел за команду 15 матчей и забил в них 2 мяча. Контракт полузащитника рассчитан до 2030 года, а его цена на Transfermarkt сейчас равна 18 млн евро.