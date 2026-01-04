В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико». Поединок состоится 4 января в 23:00 по мск.
«Реал Сосьедад» с 17 очками на счету занимает 17-е место в таблице и находится в одном пункте от зоны вылета. Команда испытывает определенные проблемы. В последних 4 турах хозяева остались без побед, причем в 3 из 4 поединков они потерпели поражение.
Плохая форма и кдаровые проблемы могут сыграть с «Реал Сосьедадом» злуюу шутку. «Атлетико» ведет борьбу за третье место и сегодня намерен продлить свою серию побед. Ранее «матрасники» обыграли «Жирону» и «Валенсию». Смогут ли они продолжить свой подъем?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 4.15 на победу «Реал Сосьедада», 3.75 на ничью, 1.93 на победу «Атлетико».
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Атлетико» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
