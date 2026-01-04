В матче 18-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико». Поединок состоится 4 января в 23:00 по мск.

«Реал Сосьедад» с 17 очками на счету занимает 17-е место в таблице и находится в одном пункте от зоны вылета. Команда испытывает определенные проблемы. В последних 4 турах хозяева остались без побед, причем в 3 из 4 поединков они потерпели поражение.

Плохая форма и кдаровые проблемы могут сыграть с «Реал Сосьедадом» злуюу шутку. «Атлетико» ведет борьбу за третье место и сегодня намерен продлить свою серию побед. Ранее «матрасники» обыграли «Жирону» и «Валенсию». Смогут ли они продолжить свой подъем?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 4.15 на победу «Реал Сосьедада», 3.75 на ничью, 1.93 на победу «Атлетико».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Атлетико» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.