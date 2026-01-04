«Марсель» и «Нант» проведут очную встречу в матче 17-го тура чемпионата Франции, который состоится 4 января в 17:00 мск на стадионе «Велодром».
«марсель» после победы над «Монако» разжился 32 очками и теперь занимает 3-е место в таблице Лиги 1. В этом туре команда имеет возможность оторваться от ближайших преследователей, чтобы комфортнее себя чувствовать перед следующим поединком.
«Нант» проиграл 3 матча подряд. Команда крайне неудачно начала этот сезон и по итогу еще сыгранной половины занимает предпоследнее 17-е место. На данный момент гости не побеждают в турнире уже 8 матчей. «Марсель» довольно успешно играет против «желто-зеленых», поэтому не исключено, что сегодня безвыигрышная серия «Нанта» будет продлена.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры считают, что «Марсель» имеет высокие шансы на успех, котировки на победу составляют 1.25 и 12.0.
- Искусственный интеллект предсказал «Марселю» крупную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
