«Марсель» и «Нант» проведут очную встречу в матче 17-го тура чемпионата Франции, который состоится 4 января в 17:00 мск на стадионе «Велодром».

«марсель» после победы над «Монако» разжился 32 очками и теперь занимает 3-е место в таблице Лиги 1. В этом туре команда имеет возможность оторваться от ближайших преследователей, чтобы комфортнее себя чувствовать перед следующим поединком.

«Нант» проиграл 3 матча подряд. Команда крайне неудачно начала этот сезон и по итогу еще сыгранной половины занимает предпоследнее 17-е место. На данный момент гости не побеждают в турнире уже 8 матчей. «Марсель» довольно успешно играет против «желто-зеленых», поэтому не исключено, что сегодня безвыигрышная серия «Нанта» будет продлена.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры считают, что «Марсель» имеет высокие шансы на успех, котировки на победу составляют 1.25 и 12.0.

Искусственный интеллект предсказал «Марселю» крупную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.