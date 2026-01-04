Энцо Мареска, ранее занимавший пост главного тренера «Челси», отказался от компенсации в 14 миллионов фунтов при досрочном расторжении контракта из-за конфликтов с руководством клуба. Об этом сообщает The Sun.

Энцо Мареска globallookpress.com

Согласно источнику, Мареска был в ярости из-за действий руководства, которое, по его мнению, подрывало его авторитет. Кроме того, его возмутили обвинения в том, что он подвергал опасности здоровье футболистов, выпуская их на поле вопреки рекомендациям врачей.

«Челси» объявил об уходе Марески 1 января, хотя он возглавлял команду с лета 2024 года. За это время под его руководством клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. На момент отставки, после 19 туров Английской премьер-лиги, «Челси» с 30 очками занимал шестое место в турнирной таблице.