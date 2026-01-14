«Ньюкасл» начинал этот вечер на «Сент-Джеймс Парк» с ощущением, что полуфинал можно «зацепить» здесь и сейчас. Шум трибун, два попадания в каркас — всё шло к тому, что действующий обладатель Кубка лиги уедет на ответный матч хотя бы с голом. Но получилось по-другому. «Манчестер Сити» пережил стартовый натиск, дождался своего шанса и увёз 2:0, а главным героем стал Антуан Семеньо, новичок, который по старым правилам вообще не должен был играть в этом турнире за новый клуб.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:2 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Энтойн Семеньо 53' 0:2 Райан Шерки 90+8' Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Майли, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси ( Сандро Тонали 69' ), Бруно Гимарайнс ( Киран Триппьер 87' ), Джейкоб Мёрфи ( Харви Льюис Барнс 45' ), Жоэлинтон, Йоан Висса ( Энтони Эланга 69' ), Энтони Гордон ( Ник Вольтемаде 69' ) Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке ( Райан Айт Нури 88' ), Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку ( Райан Шерки 77' ), Филип Фоден ( Тейьяни Рейндерс 62' ), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly ( Родриго Эрнандес 62' ), Max Alleyne, Матеус Нунес ( Рико Льюис 62' ) Жёлтые карточки: Жоэлинтон 31', Бруно Гимарайнс 76', Киран Триппьер 90', Сандро Тонали 90+2' — Nico O'Reilly 31', Матеус Нунес 37', Бернарду Силва 73', Рико Льюис 83'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 6 4 Офсайды 1 10 Фолы 12

Начало у «Ньюкасла» вышло таким, каким его и хотели видеть домашние болельщики. Резкий выход из-под давления, связка Жоэлинтона с Энтони Гордоном и Джейкобом Мёрфи — и Йоан Висса внезапно оказывается почти один на один с Джеймсом Траффордом. Это был момент, который мог всё перевернуть, но Висса пробил выше из убойной позиции.

Дальше матч неожиданно стал куда более вязким. «Сити» выглядел непривычно осторожным, без привычной «лавины» у чужой штрафной, а оба форварда, и Висса, и Эрлинг Холанн, долго оставались где-то на периферии. У Холанна, по сути, был только один шанс в первом тайме после подачи Бернарду Силвы, но норвежец его не использовал. В остальном — много борьбы, много стыков, жёлтые карточки после стычки Нико О’Райли и Жоэлинтона, и ощутимое напряжение у бровки. Эдди Хау заметно заводился из-за неточностей в середине поля, а затем получил ещё один повод нервничать, Мёрфи не доиграл до перерыва из-за проблем с задней поверхностью бедра.

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» globallookpress.com

Штанга, сейв и Семеньо, который решил судьбу матча

Вторая половина началась с эпизода, который мог бы стать очередной развилкой в пользу хозяев — после сейва Траффорда и добивания Бруно Гимарайнша мяч угодил в штангу. Казалось, стадион вот-вот «дожмёт» гостей, и именно в этот момент «Сити» вынырнул из тени.

Гол родился из простого, но качественного прохода по флангу. Жереми Доку наказал за паузу, вырезал подачу, Бернарду Силва помог мячу пройти дальше — и Семеньо замкнул на дальней штанге. Для игрока, которого купили у «Борнмута» за 62,5 миллиона фунтов и который забил во втором матче подряд за новый клуб, это продолжение идеального дебюта.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Для «Ньюкасла» это момент особенно болезненный, потому что тема допуска Антуана Семеньо к матчу висела в воздухе ещё до стартового свистка. С сезона 2025-26 правило о «кубковой привязке» для зимних трансферов в Кубке лиги изменили, и Семеньо действительно получил право играть, хоть и выходил в турнире за прежнюю команду.

Через несколько минут всё тот же Антуан Семеньо, казалось, закрыл матч окончательно — с углового он ухитрился эффектно пробить пяткой, а трибуны на секунду стихли. Но затем началось то, что в Англии постоянно превращается в отдельный сюжет матча: длительная, почти шестиминутная проверка ВАР.

Эпизод разобрали до миллиметра и в итоге отменили гол из-за офсайда Холанна, влияние которого на эпизод долго было под вопросом. Решение получилось из разряда субъективных, повтор долго смотрели, арбитр Крис Кавана сам пошёл к монитору, а когда объявил вердикт, стадион взорвался так, будто «Ньюкасл» сам забил. На короткий отрезок это будто бы вдохнуло в хозяев новую жизнь.

Отменённый гол Семеньо globallookpress.com

Хау тут же сделал замены, выпустил Сандро Тонали и добавил свежих ног в атаке. Тонали едва не сделал разницу первым же касанием, но после прострела Энтони Эланги пробил рядом со штангой. «Ньюкасл» стал чуть увереннее держать мяч, а Ник Вольтемаде добавил объёма впереди, лучше цепляясь за передачи, чем Висса в более ранних фазах. Однако по-настоящему больших голевых моментов так и не хватило.

«Сити» выстоял, Шерки добил

Парадокс вечера в том, что отмена второго мяча «Сити» могла превратить матч в качели, домашняя публика была заведена, а «Ньюкасл» почувствовал, что зацепиться всё ещё можно. Но гости провели этот отрезок спокойно, добавили качества в центре поля выходом Родри и сохранили контроль над ритмом игры. А в самой концовке, когда «Сент-Джеймс Парк» уже жил ожиданием финального штурма, «Сити» забил второй. Райан Шерки вышел со скамейки, поставил точку в компенсированное время и сделал счёт первой встречи максимально комфортным для ответки на «Этихаде».

Райан Шерки globallookpress.com

Ответная игра состоится 4 февраля на «Этихаде», и «Ньюкаслу» придётся сделать то, что при Эдди Хау пока не удавалось ни разу — не просто сыграть удачно в Манчестере, а вообще забить там. В преддверии такого выезда поражение 0:2 выглядит тяжёлым, хоть по игре «Ньюкасл» и не был безнадёжен.