«Ньюкасл» начинал этот вечер на «Сент-Джеймс Парк» с ощущением, что полуфинал можно «зацепить» здесь и сейчас. Шум трибун, два попадания в каркас — всё шло к тому, что действующий обладатель Кубка лиги уедет на ответный матч хотя бы с голом. Но получилось по-другому. «Манчестер Сити» пережил стартовый натиск, дождался своего шанса и увёз 2:0, а главным героем стал Антуан Семеньо, новичок, который по старым правилам вообще не должен был играть в этом турнире за новый клуб.

Результат матча

НьюкаслНьюкасл-на-ТайнеНьюкасл0:2Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
0:1 Энтойн Семеньо 53' 0:2 Райан Шерки 90+8'
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Малик Тшау,  Свен Ботман,  Льюис Майли,  Льюис Холл,  Джейкоб Рэмси (Сандро Тонали 69'),  Бруно Гимарайнс (Киран Триппьер 87'),  Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 45'),  Жоэлинтон,  Йоан Висса (Энтони Эланга 69'),  Энтони Гордон (Ник Вольтемаде 69')
Манчестер Сити:  Джеймс Траффорд,  Натан Аке (Райан Айт Нури 88'),  Абдукодир Хусанов,  Бернарду Силва,  Эрлинг Холанд,  Жереми Доку (Райан Шерки 77'),  Филип Фоден (Тейьяни Рейндерс 62'),  Энтойн Семеньо,  Nico O'Reilly (Родриго Эрнандес 62'),  Max Alleyne,  Матеус Нунес (Рико Льюис 62')
Жёлтые карточки:  Жоэлинтон 31',  Бруно Гимарайнс 76',  Киран Триппьер 90',  Сандро Тонали 90+2'  —  Nico O'Reilly 31',  Матеус Нунес 37',  Бернарду Силва 73',  Рико Льюис 83'

Начало у «Ньюкасла» вышло таким, каким его и хотели видеть домашние болельщики.  Резкий выход из-под давления, связка Жоэлинтона с Энтони Гордоном и Джейкобом Мёрфи — и Йоан Висса внезапно оказывается почти один на один с Джеймсом Траффордом.  Это был момент, который мог всё перевернуть, но Висса пробил выше из убойной позиции.

Дальше матч неожиданно стал куда более вязким.  «Сити» выглядел непривычно осторожным, без привычной «лавины» у чужой штрафной, а оба форварда, и Висса, и Эрлинг Холанн, долго оставались где-то на периферии.  У Холанна, по сути, был только один шанс в первом тайме после подачи Бернарду Силвы, но норвежец его не использовал.  В остальном — много борьбы, много стыков, жёлтые карточки после стычки Нико О’Райли и Жоэлинтона, и ощутимое напряжение у бровки.  Эдди Хау заметно заводился из-за неточностей в середине поля, а затем получил ещё один повод нервничать, Мёрфи не доиграл до перерыва из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Штанга, сейв и Семеньо, который решил судьбу матча

Вторая половина началась с эпизода, который мог бы стать очередной развилкой в пользу хозяев — после сейва Траффорда и добивания Бруно Гимарайнша мяч угодил в штангу.  Казалось, стадион вот-вот «дожмёт» гостей, и именно в этот момент «Сити» вынырнул из тени.

Гол родился из простого, но качественного прохода по флангу.  Жереми Доку наказал за паузу, вырезал подачу, Бернарду Силва помог мячу пройти дальше — и Семеньо замкнул на дальней штанге.  Для игрока, которого купили у «Борнмута» за 62,5 миллиона фунтов и который забил во втором матче подряд за новый клуб, это продолжение идеального дебюта.

Для «Ньюкасла» это момент особенно болезненный, потому что тема допуска Антуана Семеньо к матчу висела в воздухе ещё до стартового свистка.  С сезона 2025-26 правило о «кубковой привязке» для зимних трансферов в Кубке лиги изменили, и Семеньо действительно получил право играть, хоть и выходил в турнире за прежнюю команду.

Через несколько минут всё тот же Антуан Семеньо, казалось, закрыл матч окончательно — с углового он ухитрился эффектно пробить пяткой, а трибуны на секунду стихли.  Но затем началось то, что в Англии постоянно превращается в отдельный сюжет матча: длительная, почти шестиминутная проверка ВАР.

Эпизод разобрали до миллиметра и в итоге отменили гол из-за офсайда Холанна, влияние которого на эпизод долго было под вопросом.  Решение получилось из разряда субъективных, повтор долго смотрели, арбитр Крис Кавана сам пошёл к монитору, а когда объявил вердикт, стадион взорвался так, будто «Ньюкасл» сам забил.  На короткий отрезок это будто бы вдохнуло в хозяев новую жизнь.

Хау тут же сделал замены, выпустил Сандро Тонали и добавил свежих ног в атаке.  Тонали едва не сделал разницу первым же касанием, но после прострела Энтони Эланги пробил рядом со штангой.  «Ньюкасл» стал чуть увереннее держать мяч, а Ник Вольтемаде добавил объёма впереди, лучше цепляясь за передачи, чем Висса в более ранних фазах.  Однако по-настоящему больших голевых моментов так и не хватило.

«Сити» выстоял, Шерки добил

Парадокс вечера в том, что отмена второго мяча «Сити» могла превратить матч в качели, домашняя публика была заведена, а «Ньюкасл» почувствовал, что зацепиться всё ещё можно.  Но гости провели этот отрезок спокойно, добавили качества в центре поля выходом Родри и сохранили контроль над ритмом игры.  А в самой концовке, когда «Сент-Джеймс Парк» уже жил ожиданием финального штурма, «Сити» забил второй.  Райан Шерки вышел со скамейки, поставил точку в компенсированное время и сделал счёт первой встречи максимально комфортным для ответки на «Этихаде».

Ответная игра состоится 4 февраля на «Этихаде», и «Ньюкаслу» придётся сделать то, что при Эдди Хау пока не удавалось ни разу — не просто сыграть удачно в Манчестере, а вообще забить там.  В преддверии такого выезда поражение 0:2 выглядит тяжёлым, хоть по игре «Ньюкасл» и не был безнадёжен.