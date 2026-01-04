Завершились три встречи 17-го тура Лиги 1.
«Брест» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 2:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Людовик Ажорк (33') и Жорис Шотар (79').
Результат матча
БрестФранция. Лига 12:0ОсерОсер
1:0 Людовик Ажорк 33' 2:0 Жорис Шотар 79'
Брест: Грегуар Кудер, Люк Зогбе, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Дауда Гиндо, Мама Бальде (Пате Мбуп 15'), Уго Маньетти, Жорис Шотар, Реми Лабо Ласкари (Лука Тусар 68'), Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо
Осер: Донован Леон, Гидеон Менса (Ryan Rodin 76'), Синали Дьоманде, Марвен Сеная, Ламин Си, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Руди Матондо (Лассо Кулибали 60'), Хосуэ Казимир (Фредрик Оппегор 76'), Секу Мара (Ассан Диуссе 76'), Ибрахим Осман
Жёлтые карточки: Уго Маньетти 70', Ромен дель Кастильо 75' — Гидеон Менса 13'
«Брест» с 22 очками располагается на 11-м месте, «Осер» (12) — семнадцатый.
В параллельных матчах «Гавр» обыграл «Анже» со счетом 2:1, а «Лорьян» разошелся миром с «Мецом» — 1:1