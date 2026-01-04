В параллельных матчах «Гавр» обыграл «Анже» со счетом 2:1, а «Лорьян» разошелся миром с «Мецом» — 1:1

«Брест» с 22 очками располагается на 11-м месте, «Осер» (12) — семнадцатый.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Людовик Ажорк (33') и Жорис Шотар (79').

«Брест» на своем поле обыграл «Осер» со счетом 2:0.

2.90

Прогнозы•Сегодня 22:45 ПСЖ — «Париж». Прогноз и ставка Голепад в парижском дерби заказывали?!

Футбол•Вчера 21:18 «Монако» — «Лион»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 13:25 Следующий тренер «Челси»: снова итальянец или все-таки «человек системы»?

Футбол•Вчера 00:54 «Тулуза» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ

Футбол•Вчера 12:03 «Реал» в погоне за «Барсой», битва за топ-4 и дно таблицы: главные интриги второй части сезона в Ла Лиге

Футбол•02/01/2026 11:24 Развод по-лондонски: почему уход Марески из «Челси» был неизбежен

Футбол•02/01/2026 16:48 Казань берет Благоевича. «Рубин» нашёл замену Рахимову в Сербии

Футбол•02/01/2026 12:48 Безумный-2026: Трамп переплавит кубок ЧМ, «МЮ» будет в порядке, Лэмпард возглавит сборную Англии и кое-что еще

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•11/12/2025 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы

Футбол•11/12/2025 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов

Футбол•11/12/2025 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»