Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на матч 18-го тура Ла Лиги с «Атлетико», который состоится 4 января в Сан-Себастьяне. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Арсен Захарян globallookpress.com

В конце декабря Захарян не смог присоединиться к первой тренировке команды после рождественских каникул и смены тренера. 20 декабря «Реал Сосьедад» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

В текущем сезоне 22-летний Захарян сыграл в 14 матчах и забил один гол. Несмотря на это, «Реал Сосьедад» занимает 16-е место в Ла Лиге с 17 очками после 17 туров. «Атлетико», набрав 37 очков, лидирует на третьей строчке.