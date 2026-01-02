27-летний аргентинский нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос, вероятно, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо. Лондонский «Вест Хэм» достиг соглашения о трансфере игрока.
По информации источника, стоимость перехода составит 29 миллионов евро, и сделка уже полностью согласована. Кастельянос подпишет долгосрочный контракт с «молотобойцами».
В текущем сезоне Серии А Кастельянос сыграл 11 матчей за «Лацио», забив два гола и отдав три результативные передачи.Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.