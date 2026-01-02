В текущем сезоне Серии А Кастельянос сыграл 11 матчей за «Лацио», забив два гола и отдав три результативные передачи.Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 25 миллионов евро.

По информации источника, стоимость перехода составит 29 миллионов евро, и сделка уже полностью согласована. Кастельянос подпишет долгосрочный контракт с «молотобойцами».

27-летний аргентинский нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос , вероятно, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо . Лондонский «Вест Хэм» достиг соглашения о трансфере игрока.

2.30

Прогнозы•Завтра 15:30 «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставка «Вилланы» быстро расправятся с «лесниками»

Футбол•Сегодня 00:59 «Сандерленд» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 22:28 «Ливерпуль» — «Лидс»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 18:35 Утраченное наследие: куда пропали немецкие топ-форварды и почему Вольтемаде — главная надежда Бундестим на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 12:50 Идеальная замена для Семеньо и Салаха и супер надежный вратарь: топ-5 звезд Чемпионшипа, которые готовы к АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•31/12/2025 08:15 На кофейной гуще. Отставка Семака, трансфер Батракова, Дзюба в сборной и ещё 7 предсказаний на 2026 год

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•31/12/2025 13:41 Победители и неудачники 2025-го: первый титул Кейна, нестареющие Месси и Роналду, проблемный Винисиус и умопомрачительный футбол сборных

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных

Футбол•30/12/2025 15:53 Красную или синюю? «Динамо» рискует упустить воспитанника в «Спартак»

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•14/12/2025 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•14/12/2025 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль