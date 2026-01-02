Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор высказался по поводу возможного назначения на пост наставника «Челси».

«В жизни нет никакой гарантии. Мы не знаем, что произойдёт завтра. Я делаю свою работу. Не хочу давать гарантий относительно того, как долго проработаю здесь, но наслаждаюсь этим каждый день», — приводит слова Росеньора журналист Фабрицио Романо.

1 января «Челси» объявил о расторжении контракта с Энцо Мареской.

Под руководством Росеньора «Страсбург» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров, набрав 23 очка и отставая от лидера, «Ланса», на 14 очков.