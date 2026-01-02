«Райо Вальекано» разошелся миром с «Хетафе» в домашней встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.
Первый гол в матче забил Хорхе де Фрутос на 45+1-й минуте встречи, выведя хозяев вперед.
Гости спаслись от поражения благодаря голу Мауро Арамбарри на 90+1-й минуте.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид1:0ХетафеХетафе
1:0 Хорхе де Фрутос 45+1'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе (Нобель Менди 40'), Пеп Чаварриа, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос, Иси Паласон, Серхио Камельо
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения, Диего Рико, Даконам Ортега Дьене, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Марио Мартин, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Хавьер Муньос, Адриан Лисо
Жёлтые карточки: Даконам Ортега Дьене 36' (Хетафе), Хуан Иглесиас 53' (Хетафе)
«Райо Вальекано» набрал 21 балл и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Хетафе» с 20 очками опустился на 12-ю строчку Ла Лиги.