«Райо Вальекано» разошелся миром с «Хетафе» в домашней встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.

Унаи Лопес
Унаи Лопес globallookpress.com

Первый гол в матче забил Хорхе де Фрутос на 45+1-й минуте встречи, выведя хозяев вперед.

Гости спаслись от поражения благодаря голу Мауро Арамбарри на 90+1-й минуте.

Результат матча

Райо ВальеканоМадридРайо Вальекано1:0ХетафеХетафеХетафе
1:0 Хорхе де Фрутос 45+1'
Райо Вальекано:  Аугусто Баталья,  Андрей Рациу,  Флорьян Лежён,  Луис Фелипе (Нобель Менди 40'),  Пеп Чаварриа,  Оскар Валентин,  Унаи Лопес,  Альваро Гарсия,  Хорхе де Фрутос,  Иси Паласон,  Серхио Камельо
Хетафе:  Давид Сория,  Кико Фемения,  Диего Рико,  Даконам Ортега Дьене,  Домингуш Дуарте,  Хуан Иглесиас,  Марио Мартин,  Мауро Арамбарри,  Луис Милья,  Хавьер Муньос,  Адриан Лисо
Жёлтые карточки:  Даконам Ортега Дьене 36' (Хетафе),  Хуан Иглесиас 53' (Хетафе)

«Райо Вальекано» набрал 21 балл и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Хетафе» с 20 очками опустился на 12-ю строчку Ла Лиги.