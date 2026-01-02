«Райо Вальекано» набрал 21 балл и поднялся на 10-е место в турнирной таблице, «Хетафе» с 20 очками опустился на 12-ю строчку Ла Лиги.

Гости спаслись от поражения благодаря голу Мауро Арамбарри на 90+1-й минуте.

Первый гол в матче забил Хорхе де Фрутос на 45+1-й минуте встречи, выведя хозяев вперед.

«Райо Вальекано» разошелся миром с «Хетафе» в домашней встрече 18-го тура Ла Лиги — 1:1.

