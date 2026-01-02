Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о нынешних зарплатах в РПЛ.

Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные — нет.  Но по-другому заманить иностранцев к нам невозможно.  В нашем чемпионате стоит присмотреться к бонусной системе, когда игрок получает деньги за свою результативность и пользу на футбольном поле.  У нас же привозят игроков среднего уровня, но платят им очень много… Зачем так делать?  Это путь в никуда.  Уж лучше воспитать своего игрока», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В настоящий момент в чемпионате России продолжается зимняя пауза.  Лидером РПЛ является «Краснодар», на втором месте располагается «Зенит», а третье место занимает «Зенит».