Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о нынешних зарплатах в РПЛ.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные — нет. Но по-другому заманить иностранцев к нам невозможно. В нашем чемпионате стоит присмотреться к бонусной системе, когда игрок получает деньги за свою результативность и пользу на футбольном поле. У нас же привозят игроков среднего уровня, но платят им очень много… Зачем так делать? Это путь в никуда. Уж лучше воспитать своего игрока», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В настоящий момент в чемпионате России продолжается зимняя пауза. Лидером РПЛ является «Краснодар», на втором месте располагается «Зенит», а третье место занимает «Зенит».