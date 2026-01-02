«Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Аль-Наср» в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

Дублем в составе победителей отметился Айван Тоуни (7', 20'), победный мяч на счету Мехди Демираля на 55-й минуте.

Два мяча за гостей забил Абдулла аль-Амри (31', 44').

Результат матча

Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд

1:0 Айван Тони 7' 2:0 Айван Тони 20' 2:1 Abdulelah Al-Amri 31' 2:2 Abdulelah Al-Amri 44' 3:2 Мерих Демирал 55'

Аль-Ахли: Али Маджраши, Мерих Демирал, Закария Аль-Хавсави ( Mohammed Yousef 81' ), Зияд Аль-Джохани ( Эйд Аль-Муваллад 90' ), Валентен Атангана, Галено, Матеус Гонсалвес ( Saleh Abu Al-Shamat 77' ), Фирас аль-Бурайкан, Айван Тони, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Sulaiman

Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Уэсли ( Абдулла аль-Хайбари 64' ), Анжело Габриэл ( Абдулрахман Гариб 86' ), Кингсли Коман, Saad Al Nasser ( Айман Яхья 46' ), Султан Аль-Ганам ( Nawaf Bu Washl 46' ), Abdulelah Al-Amri ( Али Аль-Хассан 90' )

Жёлтые карточки: Валентен Атангана 66', Abdulrahman Al-Sanbi 79', Saleh Abu Al-Shamat 90+5', Мерих Демирал 90+12' — Айман Яхья 61', Иньиго Мартинес 89', Жоау Фелиш 90+6'

Красные карточки: Али Маджраши 90+6' — Nawaf Bu Washl 90+9'