«Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Аль-Наср» в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.

Криштиану Роналду
Дублем в составе победителей отметился Айван Тоуни (7', 20'), победный мяч на счету Мехди Демираля на 55-й минуте.

Два мяча за гостей забил Абдулла аль-Амри (31', 44').

Результат матча

Аль-АхлиДжиддаАль-Ахли3:2Аль-НасрАль-НасрЭр-Рияд
1:0 Айван Тони 7' 2:0 Айван Тони 20' 2:1 Abdulelah Al-Amri 31' 2:2 Abdulelah Al-Amri 44' 3:2 Мерих Демирал 55'
Аль-Ахли:  Али Маджраши,  Мерих Демирал,  Закария Аль-Хавсави (Mohammed Yousef 81'),  Зияд Аль-Джохани (Эйд Аль-Муваллад 90'),  Валентен Атангана,  Галено,  Матеус Гонсалвес (Saleh Abu Al-Shamat 77'),  Фирас аль-Бурайкан,  Айван Тони,  Abdulrahman Al-Sanbi,  Mohammed Sulaiman
Аль-Наср:  Наваф Аль-Акиди,  Иньиго Мартинес,  Марсело Брозович,  Криштиану Роналду,  Жоау Фелиш,  Уэсли (Абдулла аль-Хайбари 64'),  Анжело Габриэл (Абдулрахман Гариб 86'),  Кингсли Коман,  Saad Al Nasser (Айман Яхья 46'),  Султан Аль-Ганам (Nawaf Bu Washl 46'),  Abdulelah Al-Amri (Али Аль-Хассан 90')
Жёлтые карточки:  Валентен Атангана 66',  Abdulrahman Al-Sanbi 79',  Saleh Abu Al-Shamat 90+5',  Мерих Демирал 90+12'  —  Айман Яхья 61',  Иньиго Мартинес 89',  Жоау Фелиш 90+6'
Красные карточки:  Али Маджраши 90+6'  —  Nawaf Bu Washl 90+9'

«Аль-Наср» потерпел первое поражение в сезоне, но по-прежнему занимает 1-е место в турнирной таблице с 31 баллом.  «Аль-Ахли» с 25 очками остался на 4-м месте