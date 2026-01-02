«Аль-Ахли» на своем поле обыграл «Аль-Наср» в рамках 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:2.
Дублем в составе победителей отметился Айван Тоуни (7', 20'), победный мяч на счету Мехди Демираля на 55-й минуте.
Два мяча за гостей забил Абдулла аль-Амри (31', 44').
Результат матча
Аль-АхлиДжидда3:2Аль-НасрЭр-Рияд
1:0 Айван Тони 7' 2:0 Айван Тони 20' 2:1 Abdulelah Al-Amri 31' 2:2 Abdulelah Al-Amri 44' 3:2 Мерих Демирал 55'
Аль-Ахли: Али Маджраши, Мерих Демирал, Закария Аль-Хавсави (Mohammed Yousef 81'), Зияд Аль-Джохани (Эйд Аль-Муваллад 90'), Валентен Атангана, Галено, Матеус Гонсалвес (Saleh Abu Al-Shamat 77'), Фирас аль-Бурайкан, Айван Тони, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Sulaiman
Аль-Наср: Наваф Аль-Акиди, Иньиго Мартинес, Марсело Брозович, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш, Уэсли (Абдулла аль-Хайбари 64'), Анжело Габриэл (Абдулрахман Гариб 86'), Кингсли Коман, Saad Al Nasser (Айман Яхья 46'), Султан Аль-Ганам (Nawaf Bu Washl 46'), Abdulelah Al-Amri (Али Аль-Хассан 90')
Жёлтые карточки: Валентен Атангана 66', Abdulrahman Al-Sanbi 79', Saleh Abu Al-Shamat 90+5', Мерих Демирал 90+12' — Айман Яхья 61', Иньиго Мартинес 89', Жоау Фелиш 90+6'
Красные карточки: Али Маджраши 90+6' — Nawaf Bu Washl 90+9'
«Аль-Наср» потерпел первое поражение в сезоне, но по-прежнему занимает 1-е место в турнирной таблице с 31 баллом. «Аль-Ахли» с 25 очками остался на 4-м месте