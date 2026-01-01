Валлийский вингер Бреннан Джонсон сменит в зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» на «Кристал Пэлас», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Бреннан Джонсон globallookpress.com

Сейчас сделка по переходу 24-летнего игрока находится на финишной стадии и скоро о ней будет объявлено официально.

За «шпор» Джонсон играет с 2023 года, перебравшись из «Ноттингем Форест» за 55 млн евро. В этом сезоне он сыграл 22 матча и забил 4 гола. В настоящее время игрок оценивается на Transfermarkt в 35 млн евро.

