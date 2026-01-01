Вчера, 31 декабря, завершились два матча группового этапа Кубка Африки в группе F.

Камерун обыграл Мозамбик со счетом 2:1.

У камерунцев забил нападающий Кристиан Кофане, автогол на счету полузащитника соперников Нене.

В составе Мозамбика отличился форвард Жени Катаму.

Результат матча

Габон Либревиль 2:3 Кот-д Ивуар Кубок африканских наций. Группа F

1:0 Гелор Канга 11' 2:0 Дени Буанга 21' 2:1 Жан-Филипп Крассо 44' 2:2 Эванн Гессан 84' 2:3 Базумана Туре 90+1'

Габон: Жереми Ойоно ( Arsene Do Marcolino 78' ), Алекс Мукету-Муссунда, Жак Экоми, Ибраим Дидье Ндонг ( Clench Loufilou 46' ), Марио Лемина, Андре Поко, Гелор Канга, Дени Буанга ( Malick Evouna 90' ), Francois Bekale, Mick Onfia ( Royce Openda 78' ), Teddy Averlant ( Samake Nze Bagnama 84' )

Кот-д Ивуар: Альбан Лафон, Кристофер Опери, Эммануэль Агбаду, Усман Дьоманде, Армель Джуниор Зохури ( Гела Дуэ 76' ), Франк Кессье ( Базумана Туре 68' ), Жан-Мишель Сери, Уилфрид Заха ( Эванн Гессан 68' ), Жан-Филипп Крассо ( Ян Дьоманде 82' ), Умар Диаките ( Амад Диалло 76' ), Christ Ravynel Inao Oulai

Жёлтые карточки: Ибраим Дидье Ндонг 16' — Армель Джуниор Зохури 45+2', Умар Диаките 54'