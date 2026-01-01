Вчера, 31 декабря, завершились два матча группового этапа Кубка Африки в группе F.
Камерун обыграл Мозамбик со счетом 2:1.
У камерунцев забил нападающий Кристиан Кофане, автогол на счету полузащитника соперников Нене.
В составе Мозамбика отличился форвард Жени Катаму.
Результат матча
ГабонЛибревиль2:3Кот-д ИвуарКубок африканских наций. Группа F
1:0 Гелор Канга 11' 2:0 Дени Буанга 21' 2:1 Жан-Филипп Крассо 44' 2:2 Эванн Гессан 84' 2:3 Базумана Туре 90+1'
Габон: Жереми Ойоно (Arsene Do Marcolino 78'), Алекс Мукету-Муссунда, Жак Экоми, Ибраим Дидье Ндонг (Clench Loufilou 46'), Марио Лемина, Андре Поко, Гелор Канга, Дени Буанга (Malick Evouna 90'), Francois Bekale, Mick Onfia (Royce Openda 78'), Teddy Averlant (Samake Nze Bagnama 84')
Кот-д Ивуар: Альбан Лафон, Кристофер Опери, Эммануэль Агбаду, Усман Дьоманде, Армель Джуниор Зохури (Гела Дуэ 76'), Франк Кессье (Базумана Туре 68'), Жан-Мишель Сери, Уилфрид Заха (Эванн Гессан 68'), Жан-Филипп Крассо (Ян Дьоманде 82'), Умар Диаките (Амад Диалло 76'), Christ Ravynel Inao Oulai
Жёлтые карточки: Ибраим Дидье Ндонг 16' — Армель Джуниор Зохури 45+2', Умар Диаките 54'
В параллельной встрече Кот-д`Ивуара был сильнее Габона — 3:2
В составе победителей отличились нападающие Жан-Филипп Крассо, Эванн Гессан и Базумана Туре.
За Габон забивали полузащитники Гелор Канга и Денис Буанга.
В группе F Камерун и Кот-д`Ивуар набрали по 7 очков и вышли в плей-офф. Также там сыграет Мозамбик (3), который стал лучшим по показателям среди команд, занявших третьи места.