Телекомментатор Геннадий Орлов представил свою версий главных футбольных событий в стране в уходящем году.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Отрадно, что у нас появилась группа молодых футболистов, которые привлекают внимание болельщиков скоростной, современной игрой. Их фамилии на слуху: Батраков, Кисляк. Прогресс этих ребят не может не радовать.

Приятная сенсация — зарождение сильного клуба в Калининграде. Талалаев за один год довёл команду от Первой лиги до ведущей пятерки РПЛ. В Советском Союзе 1980-х так "Жальгирис" с тренером Зелькявичюсом выстрелил. Практически одни литовцы были в составе, но играли очень самобытно и составляли серьёзную конкуренцию фаворитам. "Балтика" похожа на тот "Жальгирис".

Наконец, четыре отражённых пенальти сделали Матвея Сафонова необыкновенно популярным человеком во Франции. Если он ещё и станет первым номером в "ПСЖ", слава у него будет высокая. Встать в один ряд с Доннаруммой, Куртуа и ещё десятком классных европейских вратарей дорогого стоит. Пожелаем успехов и стабильности Матвею. Вратарю нужно играть. Это лишнее подтверждение, что вратарская школа у нас есть. Посмотрите, как раскрылся Агкацев. А как не отметить Бориско из "Балтики", если он меньше всех пропустил?! Сейчас это один из лучших вратарей страны», — сказал Орлов «Чемпионату».

Сейчас чемпионат России ушел на паузу и возобновится в конце февраля. После 19 туров лидирует прошлогодний чемпион «Краснодар» с 40 очками.