В матче 3-го тура группы F Кубка африканских наций состоится встреча сборных Габона и Кот-д'Ивуара. Старт матча в 22:00 мск.

Габон после этого тура вылетит из турнира. Команда проиграла обе предыдущие встречи и не имеет никаких шансов закрепиться за плей-офф. Кот-д'Ивуару еще предстоит защитить свою путевку, так как в одном пункте от команды расположилась сборная Мозамбика.

Номинальные гости набрали 4 очка при скромной игре. За 2 тура у них только 2 забитых мяча. Сегодня их не устроит ничья. Для уверенности нужно побеждать Габон. В 7 очных матчах с этим соперником Кот-д'Ивуар одержал 4 победы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 10.0 на победу Габона, 1.36 на победу Кот-д'Ивуара, 4.65 на ничью.

Искусственный интеллект ожидает, что Кот-д'Ивуар победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Габон — Кот-д'Ивуар смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.