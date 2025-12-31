В матче 3-го тура группы F Кубка африканских наций состоится встреча сборных Габона и Кот-д'Ивуара. Старт матча в 22:00 мск.
Габон после этого тура вылетит из турнира. Команда проиграла обе предыдущие встречи и не имеет никаких шансов закрепиться за плей-офф. Кот-д'Ивуару еще предстоит защитить свою путевку, так как в одном пункте от команды расположилась сборная Мозамбика.
Номинальные гости набрали 4 очка при скромной игре. За 2 тура у них только 2 забитых мяча. Сегодня их не устроит ничья. Для уверенности нужно побеждать Габон. В 7 очных матчах с этим соперником Кот-д'Ивуар одержал 4 победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 10.0 на победу Габона, 1.36 на победу Кот-д'Ивуара, 4.65 на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает, что Кот-д'Ивуар победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Габон — Кот-д'Ивуар смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.