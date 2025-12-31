Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 19-го тура АПЛ с «Астон Виллы» (4:1) и обозначил цели на 2026-й год.

Микель Артета globallookpress.com

«Что ж, 2025 год был отличным как в личном, так и в профессиональном плане. То, как эти игроки, "Арсенал" и персонал заставляют меня получать удовольствие от работы каждый день, просто великолепно. В 2026 году мы знаем, чего хотим. Нам придется очень много работать для этого каждый день, но я думаю, что мы на правильном пути», — приводит BBC слова Артеты.

«Канониры» с 45 очками продолжают лидировать в таблице АПЛ после первого круга, отрыв от главного преследователя «Ман Сити» равен пяти очкам.