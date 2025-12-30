Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал текущий формат Кубка России.

Николай Писарев globallookpress.com

«При новом формате увеличилось количество матчей, в турнир вовлечено больше клубов. У команд есть второй шанс, право на ошибку, которую они могут исправить. Будь в мое время такой формат, возможно, у меня было бы больше трофеев, а так — только один. Ведь два финала я проиграл: один — "Металлисту", второй — "Зениту" », — заявил Писарева «Чемпионат».

Новый формат Кубка России действует с сезона-2022/2023. Он предусматривает полноценный групповой этап. Вылетевшая из Пути РПЛ команда продолжает выступление в турнире в Пути регионов.

В бытность игроком Писарев выиграл Кубок России в 1994-м году в составе московского 'Спартака'.