Полузащитник мексиканского «Монтеррея» Лукас Окампос временно выбыл из игры из-за паралича левой стороны лица. Как сообщает пресс-служба клуба, проблема, вероятно, вызвана вирусными осложнениями.

Лукас Окампос globallookpress.com

В ближайшие семь дней футболист будет отдыхать, после чего пройдет медицинское обследование для оценки его состояния и определения сроков возвращения к тренировкам.

Окампос перешел в «Монтеррей» в 2024 году. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. Ранее 31-летний футболист выступал за «Аякс», «Севилью» и «Олимпик» Марсель.