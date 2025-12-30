ЦСКА увеличил предложение по аренде турецкого полузащитника «Фенербахче» Огуза Айдына.

Ранее сообщалось, что армейцы планируют взять игрока в аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 5 миллионов. Однако, по информации турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, ЦСКА улучшил условия, предложив арендовать 25-летнего футболиста за 550 тысяч евро и обязать клуб выкупить его за 5,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Айдын сыграл 14 матчей в турецкой лиге, отметившись одной результативной передачей. В среднем он появляется на поле на 34 минуты.