Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера клуба Вадима Евсеева.

Вадим Евсеев globallookpress.com

Прежним местом работы 49-летнего специалиста был новороссийский «Черноморец», выступающий в Первой лиге. Он сменил во главе «Динамо» Мх Хасанби Биджиева, который ушел в отставку 7 декабря.

Евсеев был очень известным футболистом, 4 раза побеждал в чемпионате России, играл в сборной страны. В качестве тренера работал в «Амкаре», «Анжи» (вместе с Гаджи Гаджиевым), «Текстильщике», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Ленинградце», «Кубани», «Факеле» и «Шиннике».

После первой части сезона «Динамо» идет в зоне стыков с 15 очками после 18 туров.