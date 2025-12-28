Президент «Интера» Джузеппе Маротта высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Серии А.

Джузеппе Маротта globallookpress.com

«Высказывания Конте? Я не хочу вступать в полемику в праздничные дни. Конте — отличный тренер и также отличный коммуникатор, он умеет отвлечь внимание.

Явным фаворитом является "Наполи": это действующий чемпион, клуб вложил серьезные средства и сохранил преемственность — это единственная команда, которая не меняла тренера.

Мы все будем бороться до конца, но "Наполи" — безусловный фаворит. И это не полемика, а признание заслуг», — цитирует Маротту Goal.

В настоящий момент лидером Серии А является «Милан» с 35 очками. «Наполи» идет вторым (34), «Интер» — третий (33).