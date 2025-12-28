Хавбек немецкого «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен прокомментировал последние тенденции в мировом футболе.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

«Мой мозг всегда работал быстрее ног — к счастью, все так и остается. Но футбол немного изменился: теперь в нем гораздо больше статистики, GPS, высокоскоростных рывков, подсчета цифр. Самой игре уделяется меньше внимания.

Сейчас все 90 минут проходят на полной скорости. Мы теряем, скажем так, игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров. Сейчас многое сводится к контролируемому способу вписаться в систему», — сказал датский полузащитник.

33-летний Эриксен известен по выступлениям в составе «Тоттенхэма», «Интера», «Аякса» и «Манчестер Юнайтед».