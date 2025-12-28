Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин забил гол в матче 18-го тура АПЛ против «Сандерленда», который завершился ничьей 1:1.

Таким образом, Доминик Калверт-Льюин стал первым игроком «Лидса», который забил в шести матчах подряд в эпоху АПЛ. Ранее подобное достижение принадлежало Джону Макколу, который отличился в шести матчах подряд в сезоне 1959/60.

28-летний форвард продолжает свою результативную серию, забив семь голов и отдав одну результативную передачу в последних шести матчах. Ранее Калверт-Льюин забивал голы в ворота «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити».