Лондонский «Арсенал» заинтересовался левым защитником Давидом Бартезаги, информирует Caughtoffside.

Давиде Бартезаги globallookpress.com

Наставник «канониров» Микель Артета ищет кандидата на усиление левого фланга обороны и считает 19-летнего футболиста отличным кандидатом на эту роль.

Сам «Милан» готов отпустить Бартезаги, но за сумму не менее 45 млн евро. Также интерес к футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Реал».

В этом сезоне Бартезаги в 13 матчах забил 2 гола и сделал один ассист. Его контракт с «Миланом» рассчитан июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.