Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 18-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:1).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Очень доволен игрой, мы доминировали как в индивидуальном плане, так и в коллективном, мы представляли серьезную угрозу и очень довольны этим, но разница в счете должна была быть гораздо крупнее — я имею в виду количество ситуаций, явных моментов, которые мы создавали в ходе игры. Счет не должен был быть 2:1, но это Премьер-лига. Кажется, они забили первым же ударом, а потом Давиду Райе пришлось сделать еще один сэйв, чтобы удержать счет.

Мне нравится то, что у нас много проблем, с которыми мы справляемся это невероятным образом. Вчера мы потеряли Юрриена (Тимбера), сегодня на разминке мы потеряли Калафьори, Деклану (Райсу) приходится играть на позиции крайнего защитника, и вы видите, какую игру он демонстрирует. Это показывает настрой и желание наших игроков», — сказал Артета Football.London.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. В следующем поединке «канониры» сыграют против «Астон Виллы» 30-го декабря.